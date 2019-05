Anouchka Delon amoureuse et Eva Longoria : Divines pour Elton John !

Après le photocall et la montée des marches, Elton John a mis le feu sur la plage du Carlton lors du 72e Festival de Cannes le 16 mai 2019, à l'occasion de la présentation du biopic qui retrace son parcours, Rocketman. En effet, lors de la soirée du film, il a gratifié des festivaliers chanceux de quelques morceaux au piano. L'acteur qui l'incarne dans ce long métrage, Taron Egerton, l'a rejoint sur scène pour un moment mémorable. Le réalisateur de ce long métrage (hors compétition), Dexter Fletcher, ainsi que les acteurs Richard Madden et Bryce Dallas Howard, étaient également de la partie, comme de nombreuses personnalités.

Les égéries L'Oréal Eva Longoria et Julianne Moore, chacune resplendissante, ainsi que la fille d'Alain Delon, Anouchka, attendue pour remettre à son père Alain sa Palme d'honneur, comptaient parmi les convives de la soirée. L'actrice Shailene Woodley, Sam Karmann – qui a du passer au cinéma de la plage pour les 25 ans de La Cité de la peur –, le top model Eva Herzigova, les comiques Ary Abittan, Raphaël Mezrahi et Chris Tucker, étaient aussi présents, tout comme le président de l'académie des César Alain Terzian et sa femme Brune de Margerie ainsi que la co-présidente et directrice artistique de Chopard, Caroline Scheufele. Kit Connor, Taylor Hill, Jimmy Jean Louis, Isabeli Fontana, Jean-Claude Jitrois, Caroline Daur, Juana Burga, Terence Telle, Julien Landais et Jean Claude Jitrois.

Le Festival de Cannes a une saveur particulière pour Elton John. C'est ici qu'il a tourné le clip tourbillonnant de sa chanson I'm Still Standing, l'un de ses tubes les plus emblématiques (et dansants). S'il aime faire la fête, Elton John est aussi un artiste très engagé dans la lutte contre le sida, ayant perdu de nombreux proches de la maladie tels que Freddie Mercury. On espère le voir au gala caritatif de l'amfAR de Fondation américaine pour la recherche contre le sida le 23 mai prochain au Cap-Eden-Roc.