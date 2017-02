Anouchka Delon et Annabelle Belmondo : La relève, belle et timide à San Remo

Le 67e festival de San Remo a assisté à une première étonnante, le 9 février, lors de sa soirée d'ouverture. Sur la scène du Théâtre Ariston, deux jeunes femmes dont les noms sont sans équivoque. D'un côté, Anouchka Delon (26 ans), fille d'Alain Delon. De l'autre, Annabelle Belmondo (28 ans), petite-fille de Jean-Paul Belmondo. L'une est comédienne, l'autre est mannequin. Étonnement, si le père d'Anouchka et le grand-père d'Annabelle sont de grands amis dans la vie, les deux jeunes femmes ne s'étaient jamais rencontrées. Le festival consacré à la chanson italienne s'est donc chargé de réparer l'erreur.

Ainsi, aux bras de Carlo Conti, les deux invitées du soir, radieuses et glamour comme le veut la tradition à San Remo, se sont prêtées à l'exercice de l'applaudimètre. Au bout du compte, un bouquet de fleurs pour les deux ravissantes complices du soir. Flamboyante dans une robe jaune et noire griffée Alberta Ferretti, parée de bijoux Crivelli, Annabelle s'est également prêtée au jeu de la chansonnette, interprétant timidement L'Italiano de Toto Cutugno. Quant à sa nouvelle copine, remarquable dans une robe couleur fraise écrasée dénichée chez Giambattista Valli, elle a choisi Volare, un titre de Domenico Modugno qui avait représenté l'Italie à l'Eurovision 1958.

En marge de l'événement, Anouchka et Annabelle ont pris la pose pour les photographes et se sont adonnées à l'exercice promotionnel. "Nous nous sommes rencontrées ce matin, mais elle a été très gentille et nous nous sommes très bien entendues. Je crois que nous nous reverrons à Paris dès que nous serons rentrées", a confié Annabelle Belmondo au média italien Io Donna quelques minutes avant de monter sur scène. Les Italiens ont ainsi découvrir que la fille aînée de Florence Belmondo était un mannequin dont le physique gracieux et le charme évident ne laissaient pas indifférents, notamment sur Instagram. Ils ont également découvert Anouchka qui, comme son père, joue la comédie. Elle est d'ailleurs en tournée en France avec sa pièce de théâtre Libres sont les papillons, dont elle partage l'affiche avec son compagnon Julien Dereims.