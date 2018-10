Anouchka Delon, Olivia Palermo et Poppy Delevingne réunies pour la Fashion Week

La Fashion Week édition printemps-été 2019 touche à sa fin après un mois de défilés entre New York, Londres, Milan et Paris. Ce lundi 1er octobre, c'était au tour du couturier Giambattista Valli de dévoiler sa nouvelle collection de prêt-à-porter. Pour l'occasion, plusieurs de ses célèbres adeptes se sont donné rendez-vous au Palais des congrès pour un défilé mettant en scène blouses vaporeuses, robes fleuries et imprimé tigré.

Radieuse dans sa minirobe rouge, Anouchka Delon s'est volontiers prêtée au jeu de la séance de pose avant de prendre place au premier rang. Elle a ainsi pu y croiser les quatre habituées des front row que sont Eugenie Niarchos, Lauren Santo Domingo, Poppy Delevingne et Bianca Brandolini D'Adda. La styliste Olivia Palermo, l'aristocrate britannique et DJ Lady Mary Charteris, ainsi que la chanteuse Zara Larsson étaient également de la partie.

Autre jeune femme à se faire une place parmi les habitués des défilés, Pauline Ducruet a fait une apparition remarquée en pantalon kaki, blouse en tulle et escarpins. À 24 ans, la fille de Stéphanie de Monaco a multiplié les apparitions tout au long de cette Fashion Week parisienne, aussi bien au premier rang qu'aux soirées en marge des présentations. Un emploi du temps bien rempli dont elle a partagé de nombreux extraits sur son compte Instagram.