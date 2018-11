Anouchka Delon : Sa tendre déclaration d'amour à son chéri comédien

Cela fait huit ans qu'Anouchka Delon file le parfait amour. Huit ans que la fille d'Alain Delon n'est plus un coeur à prendre depuis que son chemin a croisé celui de Julien Dereims. Et elle ne manque jamais de rappeler son amour pour son bel amoureux. C'est sur Instagram qu'elle distille régulièrement quelques mots d'amour, comme elle l'avait fait en mai 2018.

Ce mercredi 7 novembre, elle a posté une photo où elle pose sur un tapis rouge en compagnie de celui qu'elle avait rencontré en 2010 au cours Simon. Le couple est beau, élégant. En légende, fidèle à sa manière de faire, elle se sert d'une citation pour illustrer son état d'esprit. "La relation qui vous demande le plus de défis et qui a le plus de signification est celle que vous avez avec vous-même. Et si vous trouvez quelqu'un qui vous aime comme vous vous aimez, c'est tout parfait !", écrit-elle en ajoutant un #love et en mentionnant le compte de son amoureux.

Si cette citation vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous êtes fan de la série Sex & the City. C'est en effet l'une des nombreuses leçons de vie offertes par Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) tout au long des six saisons du célèbre show. Une citation qui illustre très bien l'idylle que vivent les deux acteurs de Libres sont les papillons, la pièce d'Éric-Emmanuel Schmitt dans laquelle ils jouent tous les deux.