Anouk Faivre-Picon maman : La skieuse sur les pistes jusqu'à l'accouchement !

Entre sa passion pour le ski de fond et sa future maternité, Anouk Faivre-Picon n'a pas voulu choisir. Comme prévu, c'est en cette fin du mois de mars que la fondeuse française de 31 ans a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Even. La sportive a annoncé l'heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux et son blog. "Voilà celui qui embellit ma vie depuis maintenant une semaine. Even, bienvenue. Nous tenterons de rendre la vie encore plus belle et même magique, pour toi. Mathias, merci pour ce cadeau", a-t-elle partagé depuis la maternité de Chamonix. Un tendre message accompagné d'une photo du poignet de son bébé, orné de l'incontournable bracelet de naissance.