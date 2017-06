Ansel Elgort: Le "Baby Driver" se fait voler la vedette par sa chérie ultrasexy

Outre Ansel Elgort et sa chérie, on a pu croiser Jamie Foxx avec ses filles Corinne et Annalise venues avec des copines à elles, mais également le fantasque Flea (avec un crâne façon fourrure de léopard), la ravissante Lily James, les beaux Jon, Hamm et Bernthal, mais aussi la sculpturale Eiza Gonzalez. Réunie devant les caméras, la petite troupe n'a pas hésité à mettre l'ambiance sur le red carpet en entamant des pas de danse. Du côté des invités, on a notamment vu Aubrey Plaza, Natasha Lyonne (Orange Is the New Black) et son compagnon Fred Armisen, Allison King, Zach Braff, Ashley Green et son fiancé Paul Khoury ou encore Ana De La Reguera.

L'histoire de Baby Driver (dans nos salles le 19 juillet) : Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby ne compte que sur lui-même pour être le meilleur dans sa partie. Lorsqu'il rencontre la fille de ses rêves, il cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal... Désormais, sa liberté, son avenir avec la fille qu'il aime et sa vie sont en jeu...