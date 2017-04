Anthony Alcaraz (Les Anges 9) : Confidences sur son baiser avec Kim !

Kim Glow a récemment lancé une bombe dans Les Anges 9 (NRJ12). La jeune femme a admis avoir embrassé Anthony Alcaraz à la suite de sa rupture mouvementée avec Anthony Matéo. Un baiser sur lequel le meilleur ami du footballeur Paul Pogba (milieu de terrain au Manchester United) s'est épanché au cours de son entretien avec Sam Zirah.

Ainsi a-t-on appris que leur bisou avait été échangé une fois les caméras éteintes, au cours d'une soirée en boîte de nuit : "Elle m'a proposé de sortir en boîte à Miami pour se laver un peu l'esprit et changer d'environnement. Elle était au plus mal je pense. Je lui ai dit : 'Il n'y a pas de soucis, viens avec moi, ça me fait plaisir.' On est donc sorti avec mes amis et là, elle m'a embrassé. Je n'étais pas parti pour faire des trucs avec elle (...) Des gens nous ont vus et c'est arrivé aux oreilles de la maison."

Kim a donc pris son courage à deux mains et a raconté ce qu'il s'était passé à ses petits camarades, se mettant ainsi une partie de la villa à dos. Très proche d'Anthony, Mélanie – qui a récemment quitté l'aventure, mais fera prochainement son grand retour –, n'aurait particulièrement pas apprécié que la bimbo marche sur ses plates-bandes. "J'étais déjà parti, mais à ce qu'il paraît, il y a eu des petites tensions entre Mélanie et Kim", a confié l'ex-coup de coeur de Kendall Jenner.