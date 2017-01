Anthony Anderson : Sa femme Alvina annule sa demande de divorce

A la télévision, il avait un certain talent pour élucider les affaires les plus sordides ; à la ville, Anthony Anderson, qui incarna au côté de Jeremy Sisto l'inspecteur Kevin Bernard dans 50 épisodes (2008-2010) de la série New York: Police Judiciaire, a eu celui d'éviter que son mariage se finisse au tribunal : son épouse et amour de toujours, qui avait demandé le divorce, a annulé la procédure.

Selon une information du site américain TMZ.com, Alvina Anderson, qui avait déposé sa requête pour "différends irréconciliables" en septembre 2015 et datait alors la séparation du couple au 1er avril 2014, a fait machine arrière. Mariée depuis 1995 à Anthony Anderson, rencontré au lycée, et mère de deux enfants avec lui, Kyra et Nathan, elle a signifié son revirement par le biais de nouveaux documents que TMZ a trouvés "courts et gentils". Annuler un divorce, une tendance plutôt en vogue dans le starsystem...

Egalement connu pour sa participation au cinéma à la saga parodique Scary Movie, dans le rôle de Mahalik (sachant qu'il joue également l'agent de police Perkins dans Scream 4 !), Anthony Anderson, 46 ans, fait depuis 2014 un carton dans la peau du publicitaire et père de famille Dre Johnson dans Black-ish, sitcom de la chaîne ABC qui lui a valu bien des nominations et quelques prix. Il est d'ailleurs en lice pour le Golden Globe du Meilleur acteur dans une série comique qui sera décerné dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles...