Anthony Bourdain : Sa fille Ariane, 11 ans, va toucher un très bel héritage

Les dernières volontés d'Anthony Bourdain sont mises en lumière. Avant de se suicider – par pendaison à Paris – le 8 juin dernier, le chef américain avait fait un testament dont le NY Daily News révèle aujourd'hui quelques détails après que le document a été déposé à la cour de New York ce jeudi 5 juillet 2018. Il est notamment question de l'héritage qui reviendra en très grande partie à sa fille Ariane, 11 ans.

Anthony Bourdain a en effet laissé derrière lui 1,2 million de dollars d'actifs, dont 425 000 dollars en cash, 250 000 en biens personnels, 35 000 d'actions en Bourse et environ 500 000 dollars de royalties. Le testament évoque également une hypothèque de 1 million de dollars, mais le bien n'est pas précisé.

Si Ariane héritera de son père, c'est sa maman, Ottavia Busia-Bourdain, qui sera l'exécuteur testamentaire. Ariane est née du deuxième mariage d'Anthony Bourdain, avec cette sportive italienne. Cette dernière s'était exprimée deux jours après le suicide de son ex avant de publier un cliché de sa fille, sur scène et au micro. Comme l'explique sa maman, la fillette a fait un clin d'oeil à son père disparu en choisissant de porter l'un de ses cadeaux. "Notre petite fille a eu son concert aujourd'hui. Elle était incroyable. Tellement forte et courageuse. Elle a porté les bottes que tu lui avais achetées. J'espère que tu fais un agréable voyage, peu importe où tu te trouves", a-t-elle écrit.