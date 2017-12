Anthony Colette (DALS 8) célibataire : Il reçoit des demandes en mariage !

Anthony Colette a fait sensation auprès des téléspectateurs de Danse avec les stars 8 (TF1) cette année. Outre ses talents de danseur, le professionnel a un physique qui ne laisse pas de marbre. C'est ce qui lui vaut de nombreux témoignages d'amour, comme il l'a confié en exclusivité à Télé Loisirs.

"Je reçois tous les jours des déclarations d'amour et des demandes en mariage. Ça me fait rire. Et la comparaison avec Jon Snow [un personnage de la série Game of Throne, ndlr] m'a fait bizarre. L'acteur [Kit Harington] est quand même très beau, avec beaucoup de charisme et j'ai du mal à voir où est la comparaison... mais je suis flatté", a confié le partenaire de Joy Esther.

Un phénomène qu'il ne comprend pas vraiment : "Je me rends compte que, oui, je plais aux gens, mais je n'ai pas vraiment conscience que je suis beau. Sur scène, je suis capable de tenir un rôle de séducteur, mais dans la vie, je suis quelqu'un de très simple et je ne me prends pas trop au sérieux (...). Je ne me prends pas pour un beau gosse."

Ses fans pensent pourtant le contraire. Et bonne nouvelle pour eux, Anthony est célibataire !