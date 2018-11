Anthony Colette (DALS 9) complexé : Pourquoi il refuse de danser torse nu

Depuis le lancement de Danse avec les stars en 2011, nombreux sont les danseurs à avoir fait tomber le haut le temps d'une prestation dans le célèbre concours de TF1. Maxime Dereymez ou Christian Milette n'ont pas hésité à se prêter au jeu. En revanche, il y a un danseur qui n'a pas encore dansé torse nu : Anthony Colette.

Le partenaire d'Iris Mittenaere n'a en effet jamais souhaité dévoiler son torse et il a expliqué pourquoi à nos confrères de Télé Loisirs : "Il y a plusieurs raisons. Déjà, je ne trouve pas que je sois super musclé pour me présenter torse nu en dansant. Et puis quand je vois les autres danseurs, ils sont très musclés. Ils vont à la salle de sport. Moi je ne fais que de la danse."

Mais que les fans du danseur de 23 ans se rassurent, il pourrait bien finir par dire "oui" à la production un jour : "S'il faut, pour une chorégraphie, être torse nu, j'accepterai. Je n'ai pas envie qu'on pense que j'en 'joue', je préfère rester simple et faire de belles prestations avec ce que l'on m'a proposé."

Ne loupez donc pas le prochain prime de DALS 9 jeudi 8 novembre. Peut-être Anthony Colette sera-t-il torse nu !

