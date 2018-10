Anthony Colette (Danse avec les stars 9), son petit frère Nathan est une bombe !

Mardi 16 octobre 2018, le séduisant danseur Anthony Colette a présenté son jeune frère à ses abonnés Instagram... Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un sacré air de ressemblance entre eux.

"My little brother Nathan Colette <3", a simplement écrit le partenaire d'Iris Mittenaere dans Danse avec les stars 9 sur TF1. Même regard séducteur, même chevelure légèrement ondulée, même barbe naissante, Anthony et Nathan semblent partager de nombreux points communs.

En outre, à en croire son compte Instagram, Nathan – installé à Avignon et évoluant dans le monde de la restauration – est lui aussi un grand sportif et, comme son frère, il ne refuse jamais une petite séance photo pour afficher son allure irréprochable.

Après cette petite pensée pour son frérot, Anthony Colette a retrouvé sa camarade Iris Mittenaere dans un cadre inattendu. En effet, au terme d'une journée que l'on imagine dédiée aux répétitions du 4e prime de DALS 9, le duo s'est rendu au Stade de France afin d'assister au match de football France – Allemagne (2 - 1).

