Anthony Delon, 52 ans : Torse nu, il exhibe son corps musclé...

Anthony Delon est sur un petit nuage. Récemment honoré d'un prix d'honneur pour sa marque anthonydelon1985, l'ex-acteur reconverti pour de bon en designer et patron d'une griffe de luxe (la sienne bien évidemment) continue d'enchaîner les bonnes nouvelles. Si on en croit son Instagram, il aura bientôt son pop-up store au Printemps de l'Homme, une prestigieuse enseigne multimarques de prêt-à-porter située près des Galeries Lafayette.

Mais ce n'est pas tout. En plus de ses cuirs, déclinés sous des formats tels que le classique perfecto, la veste ou encore le pantalon slim pour femmes, l'entrepreneur va destiner à la vente une série de casquettes à l'effigie de sa marque. Sobre, noire et élégante. Pour l'illustrer, Anthony Delon a d'ailleurs pris un selfie. Mais force est de reconnaître qu'il est bien difficile de se concentrer sur la casquette dès lors que le modèle pose torse nu, viril à souhait et exhibant ses muscles pour le moins très bien conservés du haut de ses 52 ans. Une chose est sûre, Anthony Delon sait vendre sa marchandise...