Anthony Delon : "Aujourd'hui, avec les petites, ma mère est là, présente"

Si l'enfance d'Anthony Delon n'a pas été simple avec un père aussi iconique que le sien, il a fondé aujourd'hui un beau foyer et se montre très complice avec ses filles. Le créateur de blousons et vestes en peau avec sa marque Anthony Delon 1985 âgé de 53 ans est un homme heureux qui partage les joies de son métier avec ses deux filles, Liv (16 ans) et Loup (21 ans), fruits de son idylle avec Sophie Clérico – il est aussi père d' Alyson Le Borges 31 ans, née d'une aventure lorsqu'il était jeune.

Dans son interview avec le magazine Paris Match qui a publié un hors-série sur Alain Delon à l'occasion de ses soixante ans de carrière, Anthony Delon se confie sur son enfance auprès de l'icône mais aborde également sa relation avec sa mère, Nathalie Delon, la seule femme que la star a épousée : "Ma mère était d'une beauté aveuglante. Mais je vous dis pas le caractère ! [rires] Une de ses qualités, c'est que, au fond, elle a un grand coeur, et que, aujourd'hui, avec les petites, elle est là, présente. C'est le plus important pour moi."

Avec une famille d'acteurs, ses filles Liv et Loup se verraient-elles comédiennes ? "Non, elles n'ont pas envie d'être actrices, ça ne les intéresse pas vraiment. Loup a bientôt 22 ans et fait des études qu'elle projette de poursuivre ensuite à l'étranger, peut-être aux Etats-Unis ou au Canada. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fera ensuite. Liv, la cadette, est en première, elle aime les sciences économiques et les langues. Qu'elle passe son bac d'abord, après, on verra," confie le papa poule !

La complicité de ses filles avec leur père se voient notamment dans leur implication pour promouvoir sa nouvelle collection en devenant modèles pour lui. Liv et Loup n'hésitent pas à jouer les mannequins, et c'est sans aucun doute une grande fierté pour leur père. "Ce n'est pas toujours de tout repos, mais c'est très bien pour elles comme pour moi et, au final, cela m'a fait grandir et c'est magnifique", avait-il confié à Gala début 2015 en évoquant sa vie avec ses filles depuis que leur mère était partie vivre aux États-Unis, le laissant les élever seul.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine hors-série de Paris Match consacré à Alain Delon et paru le 11 janvier 2017