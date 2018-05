Anthony Delon, Marie de Villepin et Caroline Barclay : leur soirée à Paris

Ce 3 mai 2018, la galerie Anne & Just Jaeckin, dans le chic 6e arrondissement de la capitale, inaugurait la nouvelle exposition photographique de l'artiste Nicolas Rachline, petit-fils de Marcel Bleustein-Blanchet. Une exposition intitulée Et Dieu créa la Ponche.

Pour l'occasion, Anthony Delon a fait une apparition lors du vernissage parisien. Le comédien de 53 ans et fils d'Alain Delon y a notamment rencontré Caroline Barclay, François Sarkozy et sa demi-soeur Caroline Sarkozy de Nagy-Bocsa, le parolier Luc Plamondon, Agathe de la Fontaine et la jolie actrice et mannequin Marie De Villepin, ou encore l'acteur et humoriste Jean-François Derec, de plus en plus rare, et Jovanka Sopalovic.

L'artiste du jour était également entouré d'une partie de sa famille puisque que sa tante, Elisabeth Badinter était de la partie avec sa fille Judith. Revue de la soirée en images.