Anthony Delon : "Pour la première fois, j'ai envie de rencontrer une femme"

Le 11 octobre 2018, Anthony Delon participait à la vente aux enchères de photographies d'exception au profit de l'association La Chaîne de l'espoir, Enfants à coeur – Mireille Darc à la maison de ventes Cornette de Saint Cyr à Paris, aux côtés du mari de Mireille, Pascal Desprez, et de la meilleure amie de cette dernière, Véronique de Villèle. Il s'agissait de l'une des rares apparitions publiques d'Anthony. Depuis plus de deux ans, le fils d'Alain et Nathalie Delon s'est éloigné des plateaux de cinéma ou de télévision, pour se consacrer à sa marque de luxueux blousons de cuir made in France.

Il a fait du dicton japonais "tomber sept fois, se relever huit", "l'ADN" de sa marque. "J'ai eu beaucoup d'épreuves, explique-t-il au Figaro daté du 17 octobre. L'important est de croire en ses rêves. Ma marque, c'est moi..." Et des épreuves, il n'en a pas connu qu'au cinéma. Après la création de sa griffe en 1985, alors qu'il a été élu "plus jeune PDG de France" deux ans après avoir été incarcéré à Bois-d'Arcy, son business vire au cauchemar. "Ça s'est très mal terminé, dans le sang, mon associé blessé par balles... Heureusement, je n'ai pas été touché, mais on a attenté à ma vie, coupé deux fois les freins de ma moto." C'est le redressement fiscal qui achèvera l'aventure, avec une dette qu'il remboursera sur dix ans.

Anthony Delon ne s'en cache pas, il a "gagné beaucoup d'argent et fait des conneries". Pendant trente ans, il joue au cinéma, fait trois enfants – ses filles Loup, 22 ans, et Liv, 17 ans, ainsi qu'une autre fille née d'une aventure, Alyson – puis revient à ses premières amours, le cuir. Entre-temps, d'autres drames, comme la perte de sa marraine, Loulou. "J'ai eu des périodes d'anxiété généralisée, reconnaît-il. C'est violent, ça pétrit les chairs... Puis j'ai rejoué au théâtre. Ce fut très dur, mais la scène, alors, m'a construit."

Anthony Delon n'a pourtant pas fait le deuil de son passé et cache encore beaucoup de secrets. Des blessures et des injustices "qu'un jour [il aura] besoin de dire, pour [se] libérer, quand les gens concernés ne seront plus là, pour ne pas les gêner", promet-il.

En attendant, à 54 ans, Anthony a un business à faire tourner ainsi qu'un rôle d'ambassadeur de La Chaîne de l'espoir qu'il prend très à coeur pour Mimi, Mireille Darc. Et puis un autre grand projet : "Pour la première fois, l'envie de rencontrer une femme pour construire quelque chose."