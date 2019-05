Anthony Delon recadre son père Alain : "Ma fille Loup n'est pas enceinte"

Dimanche 19 mai 2019, Alain Delon recevra au Festival de Cannes une Palme d'honneur. Les projecteurs sont ainsi braqués sur l'icône de cinéma, qui a donné plusieurs interviews à cette occasion, à Nice-Matin notamment. Lors de son entretien, Delon parle de sa famille et fait une révélation que son fils aîné, Anthony, s'est empressé de démentir.

Au sein du clan Delon, les relations ne sont pas simples. Nouvelle preuve avec les propos d'Alain Delon dans Nice-Matin au sujet de ses deux petites-filles, dont le père est Anthony : "La famille Delon vit un peu sans moi maintenant, explique Alain Delon au quotidien niçois. Anthony a désormais 55 ans, c'est pas tout à fait un gamin. Il m'a donné deux petites-filles que j'adore, dont l'une a 23 ans et va bientôt me faire arrière-grand-père." Loup, 23 ans, n'attend pas d'enfant pourtant, comme l'affirme son papa, qui a fait une vidéo publiée temporairement sur Instagram pour remettre les choses au clair : "Ma fille Loup n'est pas enceinte. [...] Tu ne vas pas être arrière-grand-père, et moi, Dieu merci, pas grand-père tout de suite." Une déclaration qu'il fait pour "éviter que [sa] fille soit emmerdée dans les jours qui viennent". Au passage, il en profite pour rétablir une autre vérité, il a 54 ans et pas 55 ans comme son père le croit, et il serait ravi d'être présent à Cannes pour partager le grand moment de son père, si celui-ci "voulait bien l'inviter", lui ainsi que son frère Alain-Fabien.

Alain Delon et ses fils, une histoire compliquée

Anthony Delon tend une main à son père, malgré les tensions qui existent entre eux. Dans Nice-Matin, le Samouraï clame que, bien sûr, "il y a de l'amour entre" eux, mais regrette que ses "liens ne soient pas plus forts" avec ses deux fils, l'aîné comme le dernier, Alain-Fabien, pointant notamment le fait qu'ils aient tous les deux choisi d'être acteurs comme leur père. Tandis qu'avec Anouchka, il est très proche et il l'a choisie d'ailleurs pour être l'exécutrice testamentaire de son héritage.

Cependant, avec les nouvelles déclarations d'Alain Delon dans Gala, les choses ne vont pas s'apaiser. Alors qu'Anthony Delon avait publié sur Instagram un message émouvant à propos de son père et de son éducation très dure, révélée lors du programme Un jour, un destin, la légende du cinéma rebondit ainsi dans le magazine : "Il a dit ça ? Il dit beaucoup de conneries. Je pense que j'ai été un bon père. Assez autoritaire, mais un bon père. Bon, mais c'est vrai qu'à une certaine époque, il vivait avec sa mère, Nathalie, la seule madame Delon. Et nous étions de ce fait éloignés l'un de l'autre. Mais, il faut que les gens comprennent que je ne suis pas un père comme tout le monde. Et ce n'est pas facile d'être le fils d'Alain Delon, tout comme ce n'est pas évident d'être le fils de Depardieu ou Belmondo. Comme je le dis souvent à mon fils Alain-Fabien, 'si j'avais su, je serais resté charcutier, tu serais moins malheureux !'"

Deux points de vue, chacun choisira celui qui lui semble le plus convaincant.