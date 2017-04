Anthony Delon, relater sa jeunesse à ses filles: "Je ne peux pas tout leur dire"

Très proches de ses filles qu'il a élevées seul à partir de 2012, après sa séparation de leur mère Sophie Clérico qui s'est installée à Los Angeles, Anthony Delon peut être fier de sa famille. Le séducteur de Des amours, désamour et le médecin d'Alliances rouge sang revient au prêt-à-porter, en lançant une superbe collection de cuir baptisée Anthony Delon 1985, un domaine qu'il avait exploré dans sa jeunesse : "Après le succès de la première collection, lorsque j'avais 21 ans, et son arrêt brutal, j'étais resté sur un goût d'inachevé." Il explique ensuite les raisons de cet abandon : "Je traversais une période compliquée. Alors que le succès commercial était au rendez-vous, ça a dégénéré. On a attenté deux fois à ma vie en coupant les freins de ma moto. La première fois, c'est un ami qui me l'a empruntée à 4h du matin en boîte de nuit et a failli se tuer. La seconde fois, c'était en pleine journée et je m'en suis aperçu avant de démarrer. Ensuite, mon associé s'est pris deux balles de 45 dans ma voiture. Ça devenait trop dangereux."

Une jeunesse digne d'un film ! Mais dans la réalité, Anthony Delon n'idéalise pas son passé tumultueux et attend avant de raconter cela à ses trois filles – il est également père d'Alyson Le Borges, mannequin de 30 ans, née d'une aventure lorsqu'il était âgé d'à peine 21 ans : "Il y a des choses que je ne peux pas leur dire pour l'instant. Je le ferai un jour, quand ça ne risquera plus de provoquer des dégâts collatéraux."

Ses filles sont ravissantes et le papa poule qu'il est veut les protéger. Anthony Delon trouve également que la jeunesse d'aujourd'hui manque de maturité : "Comparé à Loup et ses copains, ou bien même à mon petit frère [Alain-Fabien Delon], qui sont encore des gamins, à 21 ans, j'étais beaucoup plus mûr. Peut-être était-ce dû à l'époque, ou à ma personnalité, les deux sans doute... J'étais heureux, mais déchiré à l'intérieur, je m'en rends compte aujourd'hui. C'est sans doute pour cela que j'ai provoqué la mort si souvent. J'ai tout fait pour que mes enfants soient différents. Y être parvenu est l'une de mes plus belles victoires."

