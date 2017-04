Anthony Delon, séduisant, peut rouler des mécaniques !

Anthony Delon a pris plaisir à poser devant les photographes lors de la 26e édition du Tour Auto au Grand Palais à Paris, le 24 avril. L'acteur et homme d'affaires s'est rendu à cette manifestation où deux voitures, une Jaguar type E 1962 et une Alpine Renault de 1964, portent les couleurs de sa nouvelle collection de vêtements en cuir "Anthony Delon 1985".

Avant de s'élancer sur les routes de France entre Paris et Biarritz via Saint-Malo, Nantes, Limoges et Toulouse, le Tour Auto s'est donc exposé sous la Nef du Grand Palais. Plus de 220 voitures de collection, parmi les plus mythiques, ont été présentées au public parisien. A ses côtés lors de grand rendez-vous, se trouvait Corentine, la femme de Samuel Lecomte qui pilotera la Jaguar Type E de 1962. Organisé par Peter Auto, cet événement annuel réunit pas moins de 230 voitures historiques.

Le businessman de 52 ans est au top, professionnellement et personnellement. Sur son CV, il peut inscrire avec fierté le lancement sa collection de vêtements en cuir Anthony Delon 1985, un domaine qu'il avait exploré dans sa jeunesse : "Après le succès de la première collection, lorsque j'avais 21 ans, et son arrêt brutal, j'étais resté sur un goût d'inachevé." (Gala)

Très proches de ses filles Loup et Liv qu'il a élevées seul à partir de 2012, après sa séparation de leur mère Sophie Clérico qui s'est installée à Los Angeles, Anthony Delon est aussi aux anges avec sa famille. Le séducteur de Des amours, désamour et le médecin d'Alliances rouge sang est également père d'Alyson Le Borges, mannequin de 30 ans, née d'une aventure lorsqu'il était âgé d'à peine 21 ans.