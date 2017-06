Anthony Delon, son défi : "C'était un sentiment d'inachevé"

Ainsi, pour la revue, Anthony Delon revient sur les raisons de l'arrêt brutal de sa ligne de cuir il y a trente ans : "Ça marchait très fort, la première année d'exploitation, nous avions fini deuxièmes des ventes en France derrière Mac Douglas. Et puis ça a tourné au vinaigre car mes partenaires et moi étions également associés dans des boîtes de nuit ; il y a eu des conflits et nous avons été obligés de nous séparer. Alors, oui : le cuir c'était un sentiment d'inachevé. Parce que si vous vous plantez et que vous déposez votre bilan, vous pouvez vous dire : 'Ok, j'ai essayé et je me suis planté.' Mais lorsque vous avez un succès et que vous êtes obligé de vous arrêter pour des raisons diverses et variées, c'est frustrant."

Une frustration transformée en accomplissement avec Anthony Delon 1985 : il a su renaître et le proverbe samouraï du XVIIe siècle qui figure au-dessus de son nom sur l'étiquette est révélateur : "Tomber sept fois et se relever huit."

Et cette aventure, il la partage avec les siens, dont ses deux filles Liv (16 ans) et Lou (21 ans), fruits de son mariage passé avec Sophie Clérico, qui étaient présentes pour la présentation de sa collection au mois de mars. Papa poule qui est aussi le père d'Alyson Le Borges, mannequin de 30 ans né d'une aventure lorsqu'il était âgé d'à peine 21 ans, Anthony Delon est un homme serein dans tous les domaines.

Ce dernier défi l'a poussé à mettre sur pause l'écriture mais il a un projet de série avec Franck Mancuso pour cet été. Le séducteur de Des amours, désamour et le médecin d'Alliances rouge sang a tout pour être épanoui et cela se voit dans le regard que Nikos Aliagas a su capter avec son objectif :