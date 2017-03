Anthony Delon soutenu par ses filles Liv et Loup pour présenter sa collection

C'est le 7 mars dernier qu'Anthony Delon recevait ses nombreux invités chez Montaigne Market, pour la présentation de sa collection de vêtements de cuir, Anthony Delon 1985. Une pléiade d'artistes avaient fait le déplacement pour l'occasion, et Alain Delon, et ses filles Liv et Loup, étaient naturellement à ses côtés.

Près de 30 ans après sa première collection qui l'avait vu sacré "plus jeune PDG de France", Anthony Delon a décidé de renouer avec sa première passion, la mode. Alors qu'il était récemment à l'affiche du film Des amours, désamour, il dévoilait donc au 57 de l'avenue Montaigne, sa collection Anthony Delon 85, dans laquelle on retrouve de nombreux blousons en cuir, inspirés notamment par Steve McQueen (le modèle Classic Vintage) ou encore côté femme, Amelia Earhart, aviatrice qu'il admire, pour le modèle Liv. Un modèle qu'il avait d'ailleurs offert à la comédienne Oulaya Amamra, quelques heures avant qu'elle ne soit sacrée Meilleur espoir féminin.

Durant la soirée de lancement de cette collection, Anthony Delon était bien entouré et a pu compter sur la présence de ses deux filles Liv (16 ans) et Lou (21 ans), fruits de son mariage passé avec Sophie Clérico. Parfaits sosies de leur papa, les deux jeunes filles ont retrouvé pour l'occasion leur grand-père que l'on ne présente plus, Alain Delon.

Il y avait donc la famille Delon mais aussi une pléiade d'invités. Estelle Lefébure, Elisa Tovati, venue avec sa soeur Vanessa, Nadia Farès, Annie Lemoine, Caroline Nielsen, ancienne compagne de Patrick Bruel, Nikita Lespinasse, Anne Le Nen, Marie Poniatowski, Hoda Roche, Alexandra Golovanoff, Constance Ayache, fille de Sylvie Rousseau, toutes ont pu admirer les blousons mais aussi les pantalons en cuir issues de cette collection qui signe le retour gagnant du comédien dans le monde de la mode.

"Donner naissance à un blouson, puis à une collection que vous avez choisie et qui vous ressemble, c'est comme construire un personnage ou réaliser un film, c'est un prolongement de vous, une oeuvre", a souligné le créateur, qui a choisi le cuir pour son côté à la fois "sensuel et viril".

Liliane Jossua, directrice de Montaigne Market, boutique qui a l'exclusivité sur Anthony Delon 1985, a vu défiler de nombreux artistes pour cette soirée : Paul Belmondo, Michaël Cohen, Pierre Palmade, qui a même essayé un cuir, Jean-Roch. Il y avait aussi , Franck Mancuso et son épouse, Valérie Bernard et Nicolas Rachline et la chanteuse Dani. Aux platines, Marie-Amélie Seigner a assuré l'ambiance de la soirée avec le talent qu'on lui connait.