Anthony Delon : Un créateur qui a trouvé sa voie, épaulé par ses superbes filles

Le 19 janvier 2018, Anthony Delon était aussi fier qu'enthousiaste. Il assurait en effet le lancement de la collection cuirs "Anthony Delon 1985" au Pop-Up Store à son nom situé au Printemps Haussmann à Paris. Créateur et homme d'affaires, il s'est impliqué à 100% dans sa ligne de vêtements, faisant renaître le projet qu'il avait initié avec succès il y a un peu plus de trente ans, mais qui n'a pas pu durer. Pour le magazine Elle du 26 janvier, il revient sur son aventure, avec une franchise sereine.

Trois décennies plus tôt, en 1985 exactement, Anthony Delon, fougueux et plein d'idées, se lance dans la création d'une ligne de vêtements en cuir. Ses vêtements font fureur et rivalisent avec les plus grands, mais "son association avec des garçons plus performants en boîtes de nuit qu'en business" a mis fin à l'histoire, indique la revue féminine. Il précise : "Quand j'ai arrêté, cela a été difficile, mais pas tant que cela. J'ai tout de suite tourné Chronique d'une mort annoncée de Francesco Rosi. Ça a été une expérience merveilleuse." Il va de l'avant, se plaît devant la caméra et le garçon rebelle tourne dans plus de quarante films et téléfilms, parmi lesquels La Vérité si je mens, Polisse et pour la télévision Interventions et Alliances Rouge Sang.

Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, son énergie professionnelle, Anthony Delon la met au service de ses cuirs. Il gère tout de A à Z, mais collabore avec une patronniste, fait du made in France à des prix abordables : "J'ai réduit mes marques, mais mes blousons gardent la qualité des blousons à 5 000 euros." Il s'inspire du cinéma mais aussi d'icônes, telles qu'Amelia Earhart, la première femme pilote à avoir traversé l'Atlantique. Son travail a conquis d'ailleurs les Etats-Unis puisqu'il a un point de vente à New York, à Saks, et a obtenu un article très élogieux publié dans WWD et le Los Angeles Times.

Le soutien de ses filles, ses amours

Avec Anthony Delon 1985, il a trouvé sa voie et fait la fierté de ses proches. A commencer par ses filles, ses premières fans, ses amours : Liv (16 ans) et Loup (21 ans), fruits de son mariage avec Sophie Clérico – il est aussi le père d' Alyson Le Borges, 31 ans, née d'une aventure lorsqu'il était jeune. Divorcé depuis 2012 après une relation de dix-sept ans, c'est lui qui les élève depuis trois ans, tandis que son ex vit à Los Angeles. Si sa relation avec son père a été compliquée, il ne veut pas reproduire le schéma et s'implique comme jamais pour sa progéniture, tournant la page des blessures du passé. Il n'évoquera que brièvement Alain Delon, qu'il dit "présent quand il le faut". Ses mots seront pour ses filles : "Mes filles passent avant tout. Mon rôle est de les aider à se construire. (...) J'ai envie de laisser quelque chose de concret à mes filles. Quand tu fais l'acteur, il ne reste rien. Mais là, si elles aiment la mode, peut-être qu'un jour elles reprendront l'affaire." Quant à sa fille Alyson, il a prévu de baptiser un modèle de cuir pour elle, comme il l'indique sur la superbe photo publiée sur son compte Instagram.