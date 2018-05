Anthony Delon : Une "lourde mais belle responsabilité" envers Mireille Darc

C'est en l'envisageant comme un héritage, un legs, qu'Anthony Delon a choisi d'endosser cette "lourde mais belle responsabilité". Dans un post Instagram publié le 27 avril, l'acteur et businessman a annoncé à ses abonnés qu'il rejoignait officiellement La Chaîne de l'espoir, une association française qui vient en aide aux enfants démunis.

"Très sensible à l'action que menait Mireille Darc pour les enfants, Anthony Delon a souhaité poursuivre à nos côtés l'engagement de celle qui fut la compagne de son père, dont il était très proche", a annoncé La Chaîne de l'espoir, dont Mireille Darc était l'une des marraines les plus engagés "depuis une quinzaine d'années". L'iconique actrice, notamment célébrée pour sa bonté et sa générosité, "menait en effet un combat particulièrement fort en faveur des enfants cardiaques". "Son engagement a commencé lors de son voyage au Cambodge en 2005, durant lequel elle a suivi l'une des missions de l'association. Depuis, Mireille s'était mobilisée sur de nombreux événements caritatifs et projets de La Chaîne de l'espoir", précise-t-on dans le communiqué.

"Je suis heureux de vous annoncer que j'ai officiellement rejoint La Chaîne de l'espoir, écrit quant à lui l'altruiste Anthony Delon. Je suis FIER de poursuivre à leurs côtés l'engagement de Mimi. Et je ferai tout pour être a la hauteur de cette lourde mais belle responsabilité. Premier rdv, le 2 mai au champ de mars pour le 'no finish line'." Évoquant un "héritage" et se disant prêt à suivre les traces de celle qui fut une mère d'adoption pour lui, celui qui possède sa propre ligne de blousons en cuir depuis ses 19 ans veut prendre "son rôle très à coeur". "Il a ainsi accompagné le Pr Alain Deloche à l'Hôpital européen Georges-Pompidou de Paris pour rencontrer une jeune Malienne souffrant d'une grave maladie cardiaque. Accompagnée d'une autre patiente ainsi que de sa famille d'accueil lors de la consultation pré-opératoire, la jeune fille angoissée était ravie de ce soutien inattendu", raconte le communiqué officiel.