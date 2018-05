Anthony Delon : Une photo rare avec sa mère Nathalie...

"La beauté en héritage." Si on pense d'emblée qu'Anthony Delon a hérité des bons gênes de son papa, l'iconique Alain Delon, c'est oublier les autres ceux de sa maman, Nathalie. Dans un post Instagram teinté de nostalgie, l'acteur et créateur de cuir depuis ses 19 ans a ressorti du tiroir une vieille photo de lui prenant la pose avec sa mère. Elle date de 1998 et a été prise à Sundance, dans l'Utah (Etats-Unis). Dans les hashtags, le fils prodigue vante sa ressemblance avec sa mère et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle crève effectivement les yeux, tant dans le regard que par le sourire, radieux.

"Quelle jolie maman", "Très jolie maman !", "Nathalie est toujours aussi jolie. Les années n'ont pas prisent sur sa beauté", "Vous êtes si beaux", "Trop mignons tout les deux", "Une mère et son fils, un bel Amour Eternel", peut-on lire dans les commentaires.