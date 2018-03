Anthony et Anouchka Delon : Duo stylé et rayonnant devant Alice Taglioni

La Fashion Week parisienne se poursuit avec, le samedi 3 mars 2018, le défilé Elie Saab pour sa collection prêt-à-porter automne-hiver 2018/2019. De nombreuses personnalités ont assisté au show, et un duo en particulier a fait crépiter les flashs. Amatrice de mode, Anouchka Delon était au côté de son grand frère, Anthony Delon, dont la marque de cuir Anthony Delon 1985 est disponible au 2e étage du Printemps parisien.

Frère et soeur sont arrivés ensemble au défilé, avant de se séparer le temps du photocall et de se retrouver côte-à-côte sur le front row. Vêtu d'un perfecto "rock" gris, Anthony Delon a défendu son style tandis que sa soeur optait pour un joli look noir alliant le trendy parisien avec une touche de chic. Sur Instagram, les deux complices stylés n'ont pas manqué d'immortaliser le moment. Anthony avec un selfie au côté de sa "Nouch", après avoir consacré une vidéo à l'influente Mindy Prugnaud, la vice-présidente de Mint Merchandising International (une boîte spécialisée dans l'import-export de matières textiles). Alors que la petite dernière d'Alain Delon a pris une photo officielle doublée d'une légende en anglais pour s'afficher fièrement au côté de son frangin.