Anthony Hopkins : En froid avec sa fille depuis vingt ans, il respecte son choix

À l'occasion de la diffusion du Roi Lear ce 28 mai 2018, une nouvelle fiction de la BCC adaptée de la pièce de Shakespeare, Anthony Hopkins a accordé une nouvelle interview au Times. L'occasion pour la star de 80 ans de revenir sur ses récents propos révélant qu'il n'avait plus aucun contact avec sa fille, au point de ne pas savoir s'il était aujourd'hui grand-père.

Abigail Harrison est l'unique enfant de l'acteur gallois, née de son premier mariage avec Petronella Barker en 1966. Après le divorce de ses parents, la petite fille est élevée par sa mère. Père et fille se sont brièvement rapprochés dans les années 1990, Abigail a même fait des apparitions dans deux de ses films, Les Ombres du coeur et Les Vestiges du jour. Mais depuis plus de vingt ans, la star n'entretient plus aucune relation avec celle qui est devenue actrice et directrice de théâtre.

Récemment interrogé sur l'existence d'éventuels petits-enfants, il avait répondu sans détour : "Je n'en ai aucune idée. Les gens rompent. Les familles se séparent, et vous savez, on continue d'avancer. Ça m'est égal en un sens", avait-il confié. Apparaissant comme indifférent à cette situation familiale peu ordinaire, il a finalement donné davantage d'explications. "Non, je n'étais pas froid. Je ne suis pas en froid, a-t-il affirmé au Times. Son choix est son choix [celui de sa fille, NDLR]. Vous savez, j'ai fait de mon mieux, si quelqu'un ne veut pas faire partie de ma vie, c'est comme ça."

Il lui a causé beaucoup de peine

Il poursuit alors : "Je n'ai pas à me sentir coupable. Les gens font ce qu'ils veulent. Je ne le comprends pas forcément et ça ne me dérange pas. Je ne peux pas passer mon temps à m'en soucier. Je ne suis pas en froid, je me dis juste que c'est comme ça." Sans vouloir entrer plus dans les détails sur sa vie de famille, le comédien finit par clôturer le sujet : "Je lui souhaite du bien, mais je ne veux pas parler de ma fille. Ces choses sont terminées."

Selon le Daily Mail, un proche d'Abigail Harrison aurait affirmé qu'elle serait "très blessée par toute cette histoire". Malgré le silence et la distance qui les oppose, la fille d'Anthony Hopkins aurait du mal à définitivement tourner la page : "Sa relation avec lui – ou sa non-relation – a eu un large impact sur sa vie. À chaque fois qu'elle essaie d'avancer, elle le voit sur des affiches, à la télé, sur un bus. (...) Même si chacun vit d'un côté de l'Atlantique, il est impossible de lui échapper. Il lui a causé beaucoup de peine." L'acteur oscarisé vit désormais à Malibu, en Californie, avec sa troisième épouse âgée de 62 ans, Stella Arroyave, marchande d'art colombien.