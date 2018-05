Anthony Hopkins : Fâché avec sa fille, il ne sait pas s'il a des petits-enfants

Alors qu'il s'apprête à endosser le rôle du Roi Lear, dans la nouvelle fiction de la BCC adaptée de la pièce de Shakespeare et diffusée le 28 mai 2018, Anthony Hopkins s'est brièvement confié sur sa relation pour le moins glaciale avec sa fille unique.

Interviewé par Radio Times, l'acteur de 80 ans révèle n'avoir aucune nouvelle de sa fille Abigail Harrison. Née en 1968 de son premier mariage avec Petronella Barker, elle a été élevée par cette dernière. Père et fille se sont brièvement rapprochés dans les années 1990 et Abigail a fait des apparitions dans deux de ses films, Les Ombres du coeur et Les Vestiges du jour.

Ça m'est égal d'une manière ou d'une autre

Mais depuis plus de vingt ans, il semble que le comédien gallois n'entretienne plus aucune relation avec celle qui est devenue à son tour actrice et directrice de théâtre. Une prise de distance telle qu'Anthony Hopkins n'a aucune idée de l'endroit où peut aujourd'hui vivre son unique enfant. Interrogé sur l'existence d'éventuels petits-enfants, il répond sans détour : "Je n'en ai aucune idée. Les gens rompent. Les familles se séparent, et vous savez, on continue d'avancer. Les gens font des choix. Ça m'est égal en un sens", a-t-il confié.

L'acteur oscarisé vit désormais à Malibu, en Californie, avec sa troisième épouse âgée de 62 ans, Stella Arroyave, marchande d'art antique colombien. L'occasion pour la star d'évoquer sa vie de couple et son intention ferme de continuer son métier le plus longtemps possible : "Elle est très gentille avec moi. Elle s'inquiète parce que je travaille trop. Mais je vais continuer parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre ? Je prendrai ma retraite quand je perdrai mes cheveux et mes dents."