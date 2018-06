Anthony Kavanagh : Sa "pêche miraculeuse" avec son fils Mathis

Le temps d'un cliché publié sur son compte Instagram ce 10 juin 2018, Anthony Kavanagh a partagé un extrait de sa dernière virée nature avec son petit garçon, non loin de Montréal. "Pêche miraculeuse avec mon fiston Mathis qui a pêché pour la première fois ! Résultat : 8 poissons pour Mathis et 2 pour papa ! C'est la chance du débutant ! Merci à toute l'équipe d'#Ecopêche pour cette journée magnifique ! Apportez votre sourire et ils s'occupent du reste. Super endroit pour initier ses enfants à la pêche et s'amuser en famille. #momentdebonheur #pêche #ecopêche #monfilsquejaime", a-t-il commenté en légende de la photo.