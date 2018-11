Anthony (Koh Lanta 2011) "anéanti" : "Ta santé se détériore"

Anthony Amar est inquiet. Ce lundi 5 novembre 2018, le candidat de Koh-Lanta 2011 a fait une triste révélation à ses abonnés Instagram. Sa maman souffre d'une dépression, il a donc souhaité lui adresser un long message afin de faire part de sa douleur et la faire réagir.

"J'aimerais te voir afficher ce sourire encore quelques années sur ton si joli visage.... Voilà depuis plusieurs mois voire années que je te vois te détruire petit à petit, comme si tu avais été forte, voire trop forte pendant de nombreuses années mais qu'aujourd'hui tu avais abandonné.... Je sais qu'en ce moment on se parle peu et on se comprend encore moins car je fais tout mon possible pour te faire prendre conscience que te voir si triste me détruit, m'anéantit", a écrit Anthony dans un premier temps.

L'ancien aventurier de TF1 a ensuite fait savoir à sa maman qu'elle est son pilier et que sans elle, son "royaume s'effondre" : "Ce royaume dont tu es la reine se meurt petit à petit car tu ne vois pas la fin de cette foutue dépression et pour dire vrai, j'ai du mal à la voir également.... (...) A chaque fois j'angoisse d'un jour te ramasser par terre ou pire tellement tu maigris et tu faiblis..... J'en dors plus la nuit, j'en pleure comme un gosse car JE VEUX PAS TE PERDRE bordel..."

Anthony demande donc à sa maman de prendre conscience qu'elle n'est pas seule et qu'il fera tout pour pour lui venir en aide car ne plus la voir manger, dormir ou tout simplement vivre le rend malade : "Ta santé se détériore et je BOUSILLE la mienne. Je sais que tu liras ce post et en réalité je ne cherche pas a sensibiliser les gens mais je veux te réveiller et qu'en lisant certains commentaires tu te rendes compte à quel point tu n'es pas seule et que de nombreuses personnes sont touchées par cette foutue maladie qui parfois peut avoir des conséquences désastreuses..... Sur la personne concernée et toutes celles qui l'entourent... je prie Dieu et je vais le prier du mieux que je le peux ces prochains jours pour que tu ailles mieux."

Après cette publication alarmante, Anthony a reçu de nombreux messages de soutien.