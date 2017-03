Anthony (Les Anges 9) : Les photos ensoleillées de son shooting

Début janvier, Anthony s'envolait pour Miami afin de tourner Les Anges 9 (NRJ12). Très vite, le beau brun - récemment vu dans La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) a fait parler de lui pour sa relation tumultueuse avec Kim. Mais c'est bel et bien pour réaliser un projet professionnel qu'il a accepté de participer à la télé-réalité.

Anthony rêvait de percer dans le mannequinat. Et on peut dire qu'il a réussi sa mission ! Comme on a pu le voir dans les épisodes diffusés récemment, le beau brun s'est envolé pour Cuba au côté de Sarah Lopez, Thomas et Evy. Choisi pour être l'égérie de la marque Cuba Vera, il s'est prêté à un shooting.

Une séance photo que l'on a pu découvrir dans l'épisode des Anges 9 de ce jeudi 30 mars 2017. Purepeople peut d'ailleurs vous proposer en exclusivité de découvrir les clichés ensoleillés qui ont été pris. On peut notamment y admirer Anthony poser tel un playboy près d'une voiture en chemise hawaïenne.

Des photos qui devraient donner le sourire à ses fans !