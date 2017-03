Anthony (Les Anges 9) : Pourquoi il ne s'est pas mis en couple avec Mélanie !

Invité dans le Mad Mag (NRJ12) mercredi 29 mars 2017, Anthony Alcaraz s'est confié sur sa relation ambiguë avec Mélanie durant le tournage des Anges 9.

Après son rapprochement raté avec Senna, la jolie blonde révélée dans Le Bachelor 2016 (NT1) a joué au chat et à la souris avec l'Ange anonyme. Ce dernier l'a donc embrassée lors d'une soirée vérité, laissant penser que les deux candidats se mettraient en couple. Mais il n'en a rien été, Mélanie et Anthony n'ont jamais officialisé et ont même fini par se crêper régulièrement le chignon.

La jeune femme a donc vite compris que le meilleur ami de Paul Pogba ne se voyait pas un avenir avec elle. La raison ? Anthony avait toujours une autre femme en tête comme il l'a confié à la chroniqueuse Émilie Picch : "Je voyais qu'elle était sur moi. Ça lançait des petits regards, ça titillait à droite à gauche. Elle était assez déçue que je n'aille pas vers elle. Donc un soir, je me suis dit que j'allais lui faire un bisou pour qu'elle soit contente. (...) C'est une gentille fille, mais j'ai fini avec mon ex il n'y pas très longtemps, donc je n'avais pas forcément envie de me mettre en couple."

Le mystère est levé !