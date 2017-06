Anthony Martial et son ex : Au tribunal pour la garde de leur fille Peyton !

Entre Anthony Martial et son ex Samantha, le torchon brûle. Dimanche 11 juin, la jeune maman fêtait l'anniversaire de sa fille Peyton, fruit de ses amours avec le footballeur. Et comme en témoignent les photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux, Anthony Martial, mais également sa compagne actuelle Mélanie Da Cruz étaient présents à la fête organisée pour les 2 ans de la petite Peyton.

En marge du goûter d'anniversaire de Peyton, l'ex-candidate de Secret Story 9 a partagé la phrase suivante sur Snapchat : "Sept jours les plus longs de ma vie ! Mais ça vaut le coup." Alors que ses fans se demandaient à quoi elle faisait référence, Samantha a livré la réponse. "Pourquoi elle dit ça ? Parce que dans sept jours, c'est le 19 juin. Et je dois aller au tribunal pour me battre pour la garde de ma fille. Tu ne me respectes vraiment pas ! Tu as poussé le père de ma fille à me traîner en justice alors que je ne lui ai jamais refusé de voir mon bébé", a-t-elle expliqué.

Après avoir qualifié le message de Mélanie Da Cruz de "culotté", la maman de Peyton a poursuivi : "Même s'il obtient la garde, tu ne seras jamais la maman ! Anthony est le papa et je suis la maman !"

De son côté, la chérie du footballeur – avec qui elle vient de passer quelques jours en amoureux à l'île Maurice – a répliqué. "Attention, a-t-elle prévenu. Moi je marche aux preuves, je vais sévir ! Textos attention !" Et d'ajouter : "Il ne faut jamais me pousser à bout ! Quand on me cherche, on me trouve. J'ai fait énormément de concessions, je suis passée au-dessus de beaucoup de choses mais là !"

Alors que Samantha et Anthony Martial se disputeront dans quelques jours la garde de leur fille Peyton, rappelons qu'en juillet 2016, la jolie brune avait taclé le footballeur sur son rôle de père. Via des messages postés sur les réseaux sociaux, elle avait laissé entendre qu'Anthony Martial s'était mal occupé de leur fillette. "Elle s'appelle Peyton hein. PS : la couche s'attache devant / Faire un enfant avec un enfant / L'argent ne fait pas tout", avait-elle alors lancé.