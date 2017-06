Anthony Martial, son ex et Mélanie Da Cruz en guerre: un proche livre sa version

Rien ne va plus entre Anthony Martial, sa chérie Mélanie Da Cruz et son ex-compagne Samantha, avec qui il a eu la petite Peyton. Lors du second anniversaire de la fillette, un énième clash avait éclaté entre les deux femmes sur les réseaux sociaux. Samantha avait alors laissé entendre qu'elle devrait "se battre" au tribunal pour la garde de sa fille.

Agacé, un membre du "clan Martial" s'est exprimé via une vidéo postée sur Facebook. "Il faut savoir que dans la famille on ne fait pas de scandale, on n'aime pas trop s'afficher sur Internet", a-t-il d'abord lâché. Et d'expliquer qu'Anthony Martial et son ex "échangent pas le biais de leurs avocats depuis trois mois".