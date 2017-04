Anthony Matéo (Les Anges 9) agacé par le montage : Il pousse un coup de gueule

Anthony Matéo a fait une découverte terrible jeudi 27 avril 2017 après avoir visionné l'épisode des Anges 9 (NRJ12) du jour : il se pourrait que la production prenne de temps à autre des libertés avec le montage des séquences afin de raconter l'histoire qui lui convient !

Pour rappel, dans l'épisode du jour, Kim Glow tenait à se réconcilier avec son ex Anthony avant de quitter la villa. Seulement voilà, les réconciliations seraient allées un peu trop loin et les anciens tourtereaux auraient "dérapé" pour reprendre les mots de la chanteuse de Sans vous. Afin d'illustrer ces propos inattendus, l'épisode du jour s'est terminé avec des images de Kim et Anthony au lit, très complices... Un gros teasing !

Devant sa télé, Anthony Matéo – qui est depuis la fin du tournage en froid avec la bombe – n'a pas apprécié cette façon de faire monter la sauce. Selon lui, la production a réutilisé des images du tout début d'aventure pour illustrer ces propos ! "STOP AUX MONTAGES !!! Ils sont passés où Jordan et Carl [qui étaient installés dans cette même chambre après leur rupture, NDLR] ? Les images de Kim et moi dans le lit, c'était au début de l'aventure ! #LesAnges9", a-t-il assuré.

Cette petite liberté avec la vérité a quelques peu agacé les téléspectateurs. "Je préfère mon chouchou ! Je suis maman et franchement tu mérites beaucoup mieux que Kim", "C'est à n'y plus rien comprendre, ça me déçoit", "Je me disais aussi...", pouvait-on lire dès les premières réactions.