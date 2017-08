Anthony Matéo (Les Anges 9) : Sa déclaration à son ex Marine Boudou...

Anthony Matéo n'est pas que l'ex de Kim Glow (Les Anges 9). Le beau gosse révélé par la 2e saison des Princes de l'amour (2014) a aussi été le grand amour de Marine Boudou, la bombe de La Belle et ses princes presque charmants (sur W9 en 2012) !

Plus de deux ans après leur rupture qui avait déçu de nombreux admirateurs, Anthony Matéo a décidé de publier une véritable déclaration à l'endroit de la belle blonde sur son compte Instagram. "Quand tu as aimé très fort une personne, il est dur de se convaincre qu'il faut tout arrêter malgré l'amour que l'on se porte. On continue sa route chacun vers un chemin différent puis peu à peu on passe à autre chose, mais on se rend compte que cet amour jamais il ne partira, il se transforme... Un grand amour peut devenir une grande amitié <3", a-t-il publié ce 1er août 2017 en légende d'un selfie à deux.

Bien entendu, ce joli message – liké pas moins de 62 000 fois ! – a aussitôt été commenté par de nombreux internautes. "Vous devriez vous remettre ensemble", "La vraie amitié est plus forte que tout, je suis sûr que vous serez très très heureux de nouveau !", "Elle est archi belle, rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans Les Anges entres autres", "Au moins avec Marine tu avais trouvé une femme bien, pas comme les dernières débiles avec qui tu as été.... Dommage", pouvait-on lire dès les premières réactions.



Voyant de nombreux abonnés parler d'un possible retour de flamme entre lui et la jolie Marine – pourtant en couple comme on peut le voir sur Instagram –, Anthony a aussitôt souhaité remettre les pendule à l'heure. "Je vous vois venir mes p'tits loups. Pas de polémique, nous sommes amis rien de plus", a-t-il réagi.

Nous sommes prévenus !