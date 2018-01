Anthony Matéo victime d'homophobie : Son nouveau look fait le buzz

Anthony Matéo change de look... et ça ne plaît pas à tout le monde. Sur Instagram, le beau brun découvert dans La Belle et ses princes (W9) a posté une nouvelle photo de lui sans barbe mais avec une moustache.

"Je voulais juste raccourcir ma barbe puis c'est parti en cacahuète", a-t-il écrit en légende de ce cliché, précisant : "Promis je ne recommence plus." Sur la photo en question, Anthony Matéo porte des lunettes de vue aviator à monture argentée ainsi qu'un perfecto en cuir sans manches.