Anthony Mundine : Le boxeur demande la peine de mort pour les homosexuels

Il a participé à la version australienne de Je suis une célébrité sortez-moi de là ! (I'm a Celebrity ... Get Me out of Here!), qu'il a très rapidement et soudainement quittée. Après avoir délaissé la jungle sud-africaine au terme de deux semaines de jeu et avoir retrouvé la civilisation, Anthony Mundine a accordé une interview à News Corp le 9 février dernier au cours de laquelle il s'est ouvertement positionné contre la communauté gay.

Face à la caméra, le boxeur et ancien rugbyman australien de 42 ans a déclaré que l'homosexualité était interdite dans sa religion (il est musulman pratiquant) et dans la culture aborigène, et qu'il était contre la contraception et l'avortement. "Si nous étions dans une société comme celle de la culture aborigène, où l'homosexualité est interdite, et que vous l'étiez, les conséquences seraient la peine capitale ou la mort. Vous pensez que vous le seriez quand même ? Ou vous y réfléchiriez à deux fois ?", a-t-il lancé lors de l'interview.

Toujours aussi radical, l'ancien sportif s'est également positionné contre l'apparition des homosexuels à la télévision parce qu'ils influenceraient les jeunes téléspectateurs dans leur sexualité. "Je dis la vérité. Je me fiche que vous soyez gay ou pas, cela ne m'inquiète pas parce que le créateur vous jugera plus tard. Si vous voulez être gay, faites-le derrière des portes closes, comme c'était le cas autrefois", a-t-il poursuivi.

Face au tollé provoqué par ses déclarations et pour contrer les nombreux messages d'indignation qui lui ont été envoyés sur Facebook, Anthony Mundine s'est exprimé en se défendant d'avoir évoqué la peine de mort pour les homosexuels mais pour les pédophiles. Une réaction qui n'a pas convaincu.