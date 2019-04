Antoine (10 Couples parfaits) : Confidences sur sa première fois "bizarre"

Le candidat de 10 Couples parfaits 3 (TFX) s'est prêté à notre interview Power of love. L'occasion d'en apprendre plus sur la vie amoureuse d'Antoine (28 ans).

Il nous a confié qu'il avait rencontré son premier amour "juste après le bac" : "On a commencé à parler, moi je suis tombé amoureux direct. Elle, il lui a fallu quelques mois, mais c'est un peu l'histoire de ma vie. À chaque fois, je tombe amoureux direct, la fille, il lui faut six mois pour s'adapter à moi." Ce n'est pas avec elle qu'il a vécu son premier chagrin d'amour, contrairement à ce que l'on a pu penser. C'est son deuxième amour qui lui a brisé le coeur : "On se disait qu'on pouvait finir notre vie ensemble. Et, comme à mon habitude, j'ai tout gâché. Je l'ai regretté."

Une autre chose qu'il a regrettée : son rendez-vous avec une femme plus âgée que lui. Après qu'elle l'a contacté sur Skyblog, Antoine s'est rendu chez la femme en question, car elle l'avait invité. "J'y vais, on va se poser dans sa chambre et là, je vois sur sa table de chevet une photo d'elle avec un jeune garçon. Elle me dit : 'Ne t'inquiète pas, c'est mon fils, il est plus âgé que toi.' (...) Je suis parti et cette fois, je me suis dit : plus jamais !", nous a-t-il précisé. Il est ensuite revenu sur sa première fois, à l'âge de 14 ans. Un moment "assez particulier" car c'était "rapide et bizarre", mais sympa.

"J'ai été infidèle effectivement, une fois. Quand je suis parti vivre à l'étranger pour continuer mes études, j'ai rencontré mon deuxième amour. Et je ne l'ai pas dit à celle avec qui j'étais. Elle l'a découvert, donc j'ai dû assumer", a conclu Antoine.

