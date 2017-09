Antoine Arnault contre la maigreur des mannequins, guidé par Natalia Vodianova

La Fashion Week de New York vient d'être lancée, notamment en présence de Rihanna, celle de Paris suivra dans quelques jours, du 26 septembre au 3 octobre. Pour la toute première fois dans l'histoire de la mode, deux géants du luxe – LVMH (Dior, Louis Vuitton, Céline...) et Kering (Gucci, Yves Saint Laurent Balenciaga...) – signent une charte dite "de bonnes pratiques pour protéger les mannequins". Leurs dirigeants s'engagent à ce que la taille 32 soit bannie chez les mannequins. Seuls ceux qui font au minimum du 34 pourront travailler et un certificat médical de moins de six mois sera exigé. Les prestigieuses maisons s'engagent également à proposer le contact d'un psychologue-thérapeute lors des défilés en cas de besoin.

Bien décidé à faire appliquer cette charte qui fait beaucoup parler, Antoine Arnault s'est imprégné de l'expérience de sa célèbre compagne pour comprendre les maux des mannequins. Le membre du conseil d'administration de LVMH, et directeur général de Berluti, âgé de 40 ans est en couple avec le top model russe Natalia Vodianova depuis 2011, avec qui il a accueilli son fils Maxim il y a trois ans.

"Natalia m'a souvent parlé du début de sa carrière, me disant qu'elle aussi avait été victime de tous ces problèmes. C'était il y a quinze ans, et selon elle, la situation était même pire ! ", confie Antoine Arnault à Elle ce vendredi 8 septembre. Pire, parce que les mannequins ne pouvaient pas raconter les dérives du monde de la mode sur Twitter ou Instagram : "Il n'y avait pas de réseaux sociaux, par exemple, pour que les jeunes mannequins puissent s'exprimer." Fort heureusement, Natalia Vodianova n'a pas sombré, parce qu'"elle a eu la chance d'être bien entourée", témoigne le fils de Bernard Arnault.

Engagés ensemble dans cette cause, les jeunes parents ont travaillé conjointement sur l'élaboration de la charte. "Elle m'a donné son sentiment et est très heureuse de cette initiative", se félicite l'homme d'affaires auprès de Elle.

L'intégralité de l'interview d'Antoine Arnault est à retrouver dans le magazine Elle en kiosques le 8 septembre 2017.