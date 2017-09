Antoine de Caunes nu (et canon !) pour la nuit du rugby : "Il l'a fait !"

La mythique scène parisienne de L'Olympia accueillait le 18 septembre dernier la 14e édition de La Nuit du rugby, soirée diffusée en direct sur Canal Plus Sport et présentée par Isabelle Ithurburu qui récompense tous les ans les acteurs français du ballon ovale (en Top 14 et Pro D2). Cette nouvelle édition a été marquée par une prestation très remarquée d'Antoine de Caunes, connu pour des années de folie et d'exubérance sur Canal+.

Choisi pour remettre le Trophée du meilleur joueur du Top 14 à Victor Vito (joueur de 30 ans de La Rochelle), le célèbre animateur de 63 ans s'est présenté sur scène dans le plus simple appareil, avec pour seul accessoire un ballon de rugby placé sur ses parties intimes, recouvertes par un dessous couleur chair quasiment invisible. Une entrée à laquelle Isabelle Ithurburu ne s'attendait visiblement pas. Sous le choc, la journaliste de 34 ans et ravissante compagne de Maxim Nucci a ainsi mis plusieurs secondes pour retrouver ses esprits et ses mots. Une séquence qui a marqué les esprits – tout comme la plastique remarquable d'Antoine de Caunes ! – et reprise sur le compte Twitter du Canal Rugby Club. "Il l'a fait", lit-on en commentaire.