Antoine Griezmann, Adil Rami, Hugo Lloris... Qui sont les femmes des Bleus ?

Florian Thauvin et Charlotte Pirroni

Après avoir rompu parce qu'ils passaient leur temps à se disputer, l'attaquant de 25 ans et la deuxième dauphine de Miss France 2015 (Camille Cerf) et Miss Côté d'Azur 2014 ont officiellement remis le couvert. Florian Thauvin et Charlotte Pirroni ont tous les deux partagé la même photo le 8 mai 2018 sur Instagram, lui la légendant 'un "Wife" ("femme") avec un coeur, elle "Only you" ("que toi") avec deux coeurs. Le jeune couple à nouveau très amoureux était assorti pour cette officialisation de leur retour de flammes, pantalons blancs et chemises bleu ciel.