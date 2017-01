Antoine Griezmann : Ambassadeur tout sauf rasoir, ses nouvelles pub font le buzz

S'il a finalement dû renoncer à participer au spectacle des Enfoirés en raison du calendrier sportif, Antoine Griezmann envahit doucement mais sûrement l'espace publicitaire. Et c'est toujours avec beaucoup d'humour que le footballeur français de 25 ans se met en scène dans ses spots, provoquant, à coup sûr, un joli coup de pub aux marques qu'il représente.

Après avoir joué les Cupidon hilarants pour les déodorants Puma, l'attaquant star de l'Atletico Madrid passe aux rasoirs. Grizi s'offre deux publicités, l'une classique et l'autre bien plus décalée dans laquelle il propose des "GrieZmaces". Face au miroir, filmé au ralenti, le chouchou des Français offre un festival de ses plus belles moues, sans jamais se ridiculiser. La force d'Antoine Griezmann. Une fois rasé, le footballeur conclut le spot en dégainant son geste fétiche, celui qu'il utilise pour célébrer chacun de ses buts et qu'il a volé à Drake dans son clip Hotline Bling.

Sa nomination en tant que nouvel ambassadeur Gillette avait été officialisée quelques mois après l'Euro 2016, au mois de septembre. "Meilleur buteur lors du dernier championnat européen, le jeune joueur a conquis l'ensemble des Français par son charme, son professionnalisme et surtout son esprit d'équipe sur le terrain. Il correspond ainsi parfaitement à l'incarnation de la marque Gillette, qui accompagne les hommes voulant donner le meilleur d'eux-mêmes au quotidien", évoquait à l'époque la marque dans son communiqué officiel.

Avant lui, d'autres stars du ballon rond ont représenté Gillette, son idole David Beckham et l'ancien champion du monde Thierry Henry notamment.

Lors de la conférence de presse organisée à Paris pour la promotion de son nouveau rôle, Antoine Griezmann avait révélé en avoir définitivement terminé avec le look moustache. "Je veux avoir la peau douce pour pouvoir faire des bisous à ma petite fille", avait-il justifié comme le rapporte Paris Match. Antoine Griezmann est le papa depuis avril 2016 de Mia, une fillette dont il n'a jamais voulu dévoiler le visage et dont il n'a posté que deux photos sur les réseaux sociaux depuis sa naissance : l'une au cours d'un entraînement, l'autre à Noël.

