Antoine Griezmann brille contre l'OM : Un sacre européen célébré en famille

Antoine Griezmann est supporter de l'Olympique de Marseille depuis ses plus jeunes années, mais pas de sentiments pour ce grand soir. Opposé aux Olympiens en finale de Ligue Europa mercredi 16 mai 2018 avec son équipe de l'Atlético Madrid, le footballeur français de 27 ans n'a pas failli à sa réputation. Celui que l'on surnomme Le Petit Prince a inscrit deux des trois buts du match qui s'est déroulé au Groupama Stadium, situé à Décines-Charpieu (banlieue de Lyon). Un 0-3 sans appel marqué par une danse qui a tout particulièrement interpellé et a même été reprise par le site américain TMZ. Le "Take The L" tiré du célèbre jeu vidéo Fortnite.