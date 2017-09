Antoine Griezmann buteur à Madrid, soutenu par Erika et leur adorable Mia

Comme le 16 septembre dernier, Grizi a pu compter sur le soutien de son clan. Sa ravissante femme Erika, qu'il a épousée en juin dernier en Espagne, mais aussi leur adorable fille de 1 an et demi Mia se trouvaient dans les tribunes. La jolie petite tête blonde portait le maillot de l'Atletico Madrid pour l'occasion. Captivée par le match, Mia n'a pas offert de danse cette fois-ci, elle s'est montrée très calme avec sa maman, photographiée en train de discuter avec une amie.

Mia, baby girl stylée

Depuis sa naissance en avril 2016, la fille d'Antoine Griezmann endosse le rôle de jolie petite poupée lookée. Sa maman prend grand plaisir à l'habiller avec fantaisie chaque jour, partageant chacune de ses tenues sur sa page Instagram. Régulièrement questionnée et félicitée pour les looks choisis pour sa fille, la pétillante Espagnole a pris l'habitude de dévoiler sa garde-robe. Si Mia portait un simple jean et un maillot de l'Atletico pour soutenir son papa le week-end dernier, ses tenues sont souvent plus sophistiquées et plus girly. La preuve en images !