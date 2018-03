Antoine Griezmann : Cette séparation qu'il a encore du mal à digérer...

L'équipe de France affrontera la Colombie le 23 mars prochain, puis la Russie le 27, lors de matchs amicaux organisés en préparation de la Coupe du monde. C'est dans ce contexte que L'Équipe s'entretient longuement avec Antoine Griezmann mercredi 21 mars, jour de son 27e anniversaire.

Au cours de la longue interview, l'attaquant revient sur un moment clé qui a marqué un tournant dans sa jeune carrière : la rupture avec Eric Olhats, le recruteur de la Real Sociedad qui l'avait découvert quand il avait 14 ans. Le joueur de l'Atlético Madrid préfère rester vague sur les raisons de leur brouille définitive. "Il s'est passé quelque chose de personnel entre nous. On a dû se séparer", déclare-t-il simplement. Depuis, Grizi a confié ses intérêts à deux personnes de son entourage proche, en qui il a la plus grande confiance : sa grande soeur Maud et son père Alain. "J'ai besoin de ce petit cocon familial et de m'entourer de personnes de confiance qui feront ce qu'ils pensent être le meilleur pour moi", défend le papa de l'adorable petite Mia.

Lors du tournage du documentaire Griezmann Confidentiel réalisé par Alessandra Sublet et diffusé sur TMC en novembre 2017, Antoine Griezmann s'était montré un peu plus précis. "Il a pris une décision par rapport à mon mariage qui ne m'a pas plu. Ça m'a mis un très gros coup derrière la tête. Il n'est pas venu", avait-il confié. Sa rupture avec Eric Olhats a été officialisée en juillet 2017 alors qu'Antoine Griezmann avait épousé la ravissante Erika Choperena le mois précédent, en juin. "Les orientations récentes concernant la gestion de l'image et le futur d'Antoine n'étant plus en adéquation avec ma vision d'ensemble, je vais désormais me consacrer pleinement à ma fonction de scout au sein de la Real Sociedad", avait indiqué Eric Olhats à l'époque.

