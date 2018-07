Antoine Griezmann : Champion ovationné à Mâcon, sa petite Mia mini-footballeuse

Le rendez-vous avait été donné à 19h30 vendredi 20 juillet 2018. Sans surprise, Antoine Griezmann était attendu par des milliers de Mâconnais pour son grand retour dans sa ville natale.

Très ponctuel, c'est à l'heure dite que le célèbre attaquant français de 27 ans s'est présenté sur le balcon de la mairie, habillé d'un sobre tee-shirt noir Louis Vuitton et accompagné de tout son clan. Son épouse espagnole Erika Choperena (devenue madame Griezmann lors de leur mariage célébré à Tolède en juin 2017), leur adorable fille Mia âgée de 2 ans, mais aussi ses parents Isabelle et Alain ainsi que sa grande soeur Maud et son petit frère Théo ont tous participé au grand rassemblement populaire organisé moins d'une semaine après la victoire finale de l'équipe de France à la Coupe du monde.

Heureux de revenir sur ses terres qu'il ne foule plus beaucoup depuis qu'il s'est installé en Espagne et à Madrid, Antoine Griezmann a une nouvelle fois exprimé son immense fierté. "Merci beaucoup d'être venus, c'est une fierté d'être Mâconnais, d'être Français. C'est une joie, une fierté de porter ce maillot qui nous représente tous", a-t-il lancé à la foule, portant sa petite Mia dans les bras. Toujours aussi craquante, la jolie fillette blonde portait le maillot tricolore floqué au nom de son père mais aussi un short de footballeuse et les chaussettes hautes assorties.

Une fois son discours prononcé, Antoine Griezmann est allé récupérer le trophée tant convoité pour le montrer à tous ses fans, l'embrassant avec sa fille sur l'incontournable tube I Will Survive de Gloria Gaynor. "Ca a été vraiment un grand plaisir, ça a été quelque chose de grand. Je veux remercier mes coéquipiers, mon staff technique et médical, vous tous. On a aussi joué pour vous", a-t-il conclu son apparition.