Antoine Griezmann : Comment il protège sa fille de 2 ans, Mia...

Depuis ses premiers mois, la jolie petite tête blonde côtoie l'ambiance des stades, un partage important aux yeux d'Antoine Griezmann. "Mia n'a que 2 ans et on essaie de l'emmener voir tous les matchs de l'Atlético, sauf quand c'est tard le soir. Elle adore se rendre au stade, voir son père sur le terrain", indique son papa. La fillette n'est pas seulement initiée au football mais aussi à d'autres sports : "Je l'ai aussi emmenée au hockey et elle a apprécié. Je veux qu'elle aime le sport et qu'elle commence à comprendre que, si on fait quelque chose, il faut gagner et rien d'autre."

L'intégralité de l'interview d'Antoine Griezmann par d'autres sportifs est à retrouver Le Figaro en kiosques le 29 juin 2018.