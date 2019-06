Antoine Griezmann : Craquante photo d'Erika et Mia, en maillots assortis

La femme d'Antoine Griezmann, Erika Choperena (28 ans) a décidé de devenir créatrice de maillots de bain. Le 20 juin 2019, elle a publié une photographie d'elle et sa fille Mia (3 ans) avec une nouvelle pièce de sa collection. La mère et la fille posent avec le même maillot de bain près de la piscine et lèvent les bras (comme au stade pour soutenir Antoine Griezmann ?). Cette collection de la marque Aqüe Apparel a été imaginée par Erika. Rouge avec des étoiles blanches, ce maillot reflète aussi peut-être un désir de la jeune maman de voir bientôt une nouvelle étoile sur le maillot des Bleus ?

Sur son compte Instagram, elle publie une autre photo du même maillot : "Je peux enfin vous montrer un de mes articles vedettes pour cet été ! Un plaisir d'avoir conçu mes premiers modèles."

Parents de Mia et d'Amaro né le 8 avril 2019, Antoine Griezmann et Erika Choperena sont mariés depuis juillet 2017. Dans son autobiographie Derrière le sourire, le footballeur français de 28 ans racontait sa rencontre avec sa future femme Erika :"Je l'ai rencontrée un été. Erika préparait une licence afin d'être psychologue pour enfants... Je l'ai vu arriver, j'ai immédiatement accroché. Comme un coup de foudre, mais (pas) encore réciproque (...) Pendant un an et demi, je lui ai envoyé des messages, j'ai essayé de la séduire. J'ai ramé... Nous sommes ensemble depuis le 27 décembre 2011."

À l'époque, Erika rêvait d'obtenir un diplôme en pédagogie pour devenir psychologue pour enfants. Désormais, la jeune femme devient styliste ! Sa collection est disponible sur le site Aqüe Apparel .