Antoine Griezmann devient "Superman" au cinéma !

Du petit au grand écran... Personnage ultra-convoité depuis le dernier Euro qui s'est joué en France, Antoine Griezmann multiplie les projets. Ambassadeur décalé pour Puma mais aussi Gillette - ses premières publicités pour la célèbre marque de rasoirs ne sont pas passées inaperçues -, le footballeur français de 25 ans tente une nouvelle expérience, celle du cinéma.

Sans que l'on s'y attende, Antoine Griezmann a révélé avoir participé au film d'animation Lego Batman, le film qui sort le 8 février prochain dans les salles françaises. L'attaquant de l'Atletico Madrid - que l'on dit en pourparlers avec l'équipe anglaise de Manchester United - prête sa voix à l'un des personnages, Superman. C'est avec un certain enthousiasme qu'il a annoncé son nouveau rôle à ses "amis" sur sa page Facebook. "J'ai prêté ma voix pour Superman dans le film Lego Batman. retrouvez-moi le 8 février au cinéma. J'espère que vous passerez un bon moment", lance-t-il face à la caméra, ne manquant bien évidemment pas de conclure son message en dégainant son geste fétiche, celui qu'il utilise pour célébrer chacun de ses buts et qu'il a volé à Drake dans son clip Hotline Bling. Avec des mains en Lego pour l'occasion.

La voix d'Antoine Griezmann ne sera pas la seule que les spectateurs reconnaîtront. Rayane Bensetti et Stéphane Bern ont également participé au projet. L'histoire : Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu...