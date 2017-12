Antoine Griezmann dévoile (enfin !) le visage de sa fille, la craquante Mia

Il avait fallu six mois à Antoine Griezmann, et son épouse Erika Choperena (devenue Griezmann en juin dernier), pour publier la toute première photo de leur fille sur Instagram, c'était en octobre 2016. Il en aura fallu beaucoup plus pour que l'attaquant star de l'Atlético Madrid et de l'équipe de France expose enfin le visage de Mia.

Victorieux à domicile le 2 décembre dernier contre la Real Sociedad (2-1), c'est lui qui a permis de ne pas rester sur un match nul, Antoine Griezmann a choisi de célébrer cette belle réussite avec son coéquipier Diego Godín et sa fille. Les cheveux raccourcis depuis peu, le footballeur français de 26 ans pose sur la pelouse du stade flambant neuf Wanda Metropolitano inauguré en septembre en présence du roi d'Espagne Felipe VI. Assortie à son papa avec son maillot rayé rouge et blanc, Mia affiche un sourire espiègle. Sans aucun doute habillée par sa maman, qui lui a confectionné une impressionnante garde-robes qu'elle expose régulièrement sur les réseaux sociaux, la fillette de 1 an et demi est à croquer dans ses petites bottes fourrées.

Fier de sa victoire et de sa jolie petite tête blonde née en avril 2016, Antoine Griezmann a simplement choisi trois emojis avec des yeux en coeur en guise de légende.